Європу попередили про дефіцит кави і шоколаду

Європа може зіткнутися з дефіцитом кави та шоколаду на тлі загрози зміни клімату та посухи в країнах-виробниках, попередили експерти з R2Water Research and Consultancy і Вільного університету в Нідерландах, повідомляє Лента.Ру.

"У найближчому майбутньому поставки певної продукції в Євросоюз можуть постраждати через посуху в інших частинах світу. Кава, какао, цукрова тростина, пальмова олія і соєві боби - найбільш чутливі до кліматичних змін імпортні товари", - відзначили аналітики.

На Євросоюз припадає третина від світового споживання кави, причому половину імпорту забезпечують Бразилія і В'єтнам, схильні до кліматичних ризиків через глобальне потепління, говориться у звіті. У виробництві шоколаду Європа повністю залежить від зарубіжних поставок: труднощі тут можуть з'явитися через посуху в Індонезії, Малайзії та, меншою мірою, в африканських республіках Кот-д'Івуар і Гана.

Проблеми можуть виникнути і з соєвими бобами - важливої для вирощування худоби кормової культури. 97 відсотків цього продукту Євросоюз імпортує, причому 60 відсотків імпорту відбувається також із країн з великою загрозою посухи.

З висновками нідерландських фахівців погодився і шотландський вчений Майк Рівінгтон, причому, за його словами, засуха - це лише один з ризиків. Загальна загроза може бути ще більш серйозною на тлі інших кліматичних проблем.

Засуха в країнах, які виробляють каву, вже створила загрозу для врожаю цього і наступного року. Разом з іншими труднощами галузі це призвело до рекордного стрибка цін на цей продукт наприкінці травня: вони піднімалися до максимуму за декілька років.