Тарифи на газ: як платити менше

Українці можуть економити до 5 грн на кожному кубометрі газу, якщо поміняють постачальника блакитного палива. Крім річних тарифів на ринку також з'явилися місячні й сезонні пропозиції, повідомляє Обозреватель.

Ті сім'ї, які використовують газ для підігріву води, влітку на зміні постачальника можуть економити сотні гривень щомісяця. Різниця взимку (при газовому опаленні) може становити більше ніж 1000 грн.

Місячний тариф

Найвигіднішу пропозицію опублікувало "Евода Трейд". Із їхньою місячною пропозицією паливо на червень буде коштувати 6,99 грн за кубометр. Щоправда, діє тариф тільки для корпоративних клієнтів, тобто будь-хто з охочих за таким тарифом купувати блакитне паливо не може.

На другому місці "Паливенерго". Вони пропонують місячні тарифи тільки з оплатою наперед, ціна при цьому становить 7,99 грн за кубометр. Перед тим, як отримати газ, потрібно вказати, скільки кубометрів плануєте витратити за місяць і протягом двох днів після підписання договору їх оплатити. Так підприємства страхується від ризиків виникнення перед ними заборгованості, а також отримують грошовий ресурс для закупівлі блакитного палива на ринку.

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Сезонні тарифи

Компанія "Енерджі Трейд Груп" із 1 червня по 30 вересня пропонує газ за ціною в 7,90 грн за кубометр. Це одна з перших сезонних пропозицій на ринку.

Зазначимо, всіх українців за замовчуванням перевели на річні тарифи, проте за бажанням у будь-який момент можна перевестися на місячний або сезонний тарифний план. Ті, хто не змінює постачальника і тарифний план, будуть платити за тією ціною, яку їм встановили. Решта має шанс заощадити, якщо знайдуть більш вигідний тариф.