Windows 7 перестане підтримувати відеокарти Nvidia

Nvidia припинить підтримувати старі ОС Windows в кінці року. Про це інформує сайт підтримки компанії, повідомляє Лента.Ру.

У заяві говориться, що Nvidia припиняє випуск драйверів для операційних систем Windows 7, 8 і 8.1 в жовтні 2021 року. Остання сумісна з ОС версія драйвера надійде 31 серпня. 4 жовтня користувачам стане доступна чергова версія ПО для відеокарт, однак її зможуть встановити на свої комп'ютери тільки власники ліцензійних копій Windows 10.

"Переважна більшість наших клієнтів GeForce перейшли на ОС Windows 10", - уточнюється в повідомленні компанії .

Згідно з останнім опитуванням на ігровій платформі Steam, застарілої Windows 7 користуються близько двох відсотків геймерів, тоді як актуальна Windows 10 встановлена приблизно на 93 відсотках ПК.

Незважаючи на те, що Nvidia припиняє підтримку застарілих систем, Windows 7, 8 і 8.1 отримуватимуть патчі безпеки до вересня 2024 року.

Підтримка популярної Windows 7 була припинена 14 січня 2020 року. З цього моменту представники Microsoft настійно просять користувачів оновитися на Windows 10.

На початку літа генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявив, що ціни на відеокарти стануть більш розумними в другій половині 2021 року. Топ-менеджер помітив, що нестача відеокарт на ринку пов'язана, в першу чергу, з підвищеним попитом і дефіцитом компонентів.