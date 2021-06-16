Курс валют НБУ на 16 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 16 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 15 червня, знизився до позначки 26.93 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп до 32.62 за 1 євро.

Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 15 червня 2021 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 23 коп до 37.86 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 11 коп до 29.92 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп до 7.21 за 1 польський злотий.