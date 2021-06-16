Путін і Байден влаштують фотосесію з президентом Швейцарії

Сьогодні, 16 червня, в Женеві відбудеться дуже важливий російсько-американський саміт. Білий дім оприлюднив свій розклад сьогоднішніх переговорів і офіційних протокольних заходів, повідомляє Страна.ua.

Офіційний старт саміту запланований на 14:00 за київським часом. Потім Джо Байден і Володимир Путін візьмуть участь у спільній фотосесії з президентом Швейцарії Гі Пармеленом. Це станеться о 14:25, а на переговори сторони відправляться о 14:35.

Розклад американського президента на 16 червня:

14:25 - Фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії Гі Пармелена.

14:35 - Двостороння зустріч президентів РФ і США.

15:55 - 1-й раунд розширеної зустрічі Путіна і Байдена з участю делегацій.

17:40 - 2-й раунд розширеної зустрічі.

Джо Байден вилетить до Вашингтона з Женеви відразу ж після закінчення всіх переговорів і своєї підсумкової пресконференції.