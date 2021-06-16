Словенія оголосила про закінчення пандемії

Влада Словенії оголосила про закінчення епідемії COVID-19 в країні з середи. Однак вакцинація населення і дії деяких обмежувальних заходів будуть продовжені, повідомляє Кореспондент.

За даними Міністерства охорони здоров'я Словенії, у двохмільйонній країні за останню добу виявлено всього 112 заражених на коронавірус, померли два хворих. Одну дозу різних вакцин західного виробництва отримали 769 248 жителів Словенії, повну імунізацію пройшли 551 906 повнолітніх громадян. У лікарнях перебуває 122 пацієнти, з яких 40 - у відділеннях інтенсивної терапії.

"Із завтрашнього дня в Словенії формально закінчена епідемія, але боротьба проти коронавірусу ще не завершена. Так, вакцинація залишається ключовим заходом контролю за епідемією. Майбутнє ЄС засновано на солідарності та співпраці при спільних цінностях і цілях вакцинації" , - наводяться в повідомленні міністерства охорони здоров'я у Twitter слова міністра Янеза Поклукара.

У республіці зберігається вимога про носіння захисних масок в закритих просторах, а також обмеження щодо кількості присутніх в приміщеннях і вимоги щодо дотримання дистанції. Також діє список країн "червоної зони", що постійно оновлюється, після прибуття з яких необхідно проходити карантин.

Епідемія COVID-19 була після попереднього скасування знову офіційно проголошена по всій території Словенії 19 жовтня 2020 року.