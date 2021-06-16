Тури до Туреччини та Єгипту сильно подорожчають

Коронакриза поступово відходить в історію, але для туристичної галузі вона все ще має серйозні наслідки. Серед усіх країн Євросоюзу повноцінно свої двері для українських туристів відкрили тільки Греція і Кіпр. У наших туристичних агентствах переконані, що незабаром за ними підтягнуться Іспанія та Італія, повідомляє UBR.

Саме закриття держав ЄС і стало додатковим стимулом для наших мандрівників дотримуватися звички, купуючи квитки в Туреччину і Єгипет. Як розповів директор мережі "Поїхали з нами" Олег Кулик, наразі близько 60% наших громадян, які вирішили поїхати на відпочинок за кордон, вибирають саме турецьке узбережжя.

Важливі умови для туристів

Експерти акцентують на тому, що кожна країна по-своєму вводить карантинні обмеження, з чим необхідно ознайомитися заздалегідь.

"До Туреччини сьогодні пускають тільки з ПЛР-тестами, довідками на антиген, про те, що людина вакцинувалася, після чого пройшло два тижні. Або з довідкою від лікаря про те, що він перехворів протягом якогось часу. На вибір. Але туристи в основному роблять або ПЛР-тест, або тест на антиген ", - говорить Кулик.

У свою чергу, додає він, до Єгипту їдуть близько 15-20% українців, куди також потрібен ПЛР-тест. Але ніяких складнощів, переконує експерт, тут бути не повинно. Після Туреччини і Єгипту за популярністю є набір країн, які займають невелику частку. Всі вони (крім Албанії, Чорногорії та Домінікани) вимагають також при в'їзді або ПЛР-тест, або на вибір інші згадані довідки. Серед них:

Чорногорія;

Греція;

Хорватія;

Болгарія;

Албанія;

Домінікана;

ОАЕ;

Кіпр;

Грузія.

"Наприклад, в ОАЕ і на Кіпрі роблять по прильоту ще й тест на наявність коронавірусу. Деякі зі згаданих країн вимагають заздалегідь перед в'їздом ще і заповнення форм про стан здоров'я, про яку мандрівникам необхідно потурбуватися заздалегідь", - підкреслює директор "Поїхали з нами".

Він стверджує, що в будь-якому випадку співвідношення ціни і якості найкраще в Туреччині і частково в Єгипті. Таких цін, як зараз там, не було і в минулому, і позаминулому році. І все це через відсутність європейських і російських туристів. Але це триватиме недовго, тому українцям Кулик радить з відпочинком, якщо вже зібралися, поспішити.

Є ймовірність, що в липні або серпні росіяни та європейці туди масово полетять.

У скільки обійдеться відпочинок

У розмові з нами директор Всеукраїнський асоціації туроператорів Ігор Голубаха звертає увагу, що саме зараз у сфері туризму починається високий сезон - ті місяці, коли завжди закономірно простежувалося підвищення вартості відпочинку за кордоном. Але "навіть при цьому будь-яких стрибків відпочиваючі за кордоном не відчувають".

Є маса цікавих цін, говорить він. У тій же Греції. На неї є багато заявок, замовлень і рейсів.

"У червні в Туреччині зараз дуже приємні ціни. І деякі готелі високого класу навіть давали знижки в 50%. Але сьогодні у нас є інформація, що і німці мають намір уже масово їхати до Туреччини. Тому готелі навряд чи будуть незабаром знижувати ціни. Вони розуміють, що німці дуже платоспроможні. І давати їм дисконт резону немає ", - зазначив він.

За його словами, на турецькому ринку зараз конкуренція досить висока.

"В принципі, ціни в Туреччині конкурують з Єгиптом і в частих випадках виявляються навіть нижче. У Туреччині, якщо брати по мінімуму, тижнева поїздка на двох осіб стартує від 12-13 тис. грн. Але це якщо говорити про занадто "демократичні" готелі ", - розповідає глава Всеукраїнський асоціації туроператорів.

Віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза підтверджує слова Голубахи. Він також стверджує, що ціни по суті поки не змінилися.

"Цінова політика обумовлена майже цілком саме попитом на ринку. Цього року попит досить хороший. Головним чином - щодо Туреччини. Тим більше, сам формат відпочинку там дуже подобається нашим туристам. Тому ця країна і займає влітку близько 60% від загального виїзного потоку" , - підкреслив він.

Якщо ж подивитися на кількість рейсів, які оператори поставили і виконують на Туреччину, то це на 40% більше, ніж у 2019 році (до карантину). Оператори навіть взимку, коли створювали пропозицію на літо, заявляли певний обсяг перевезень на Туреччину. Що ж стосується німців, то їх там було завжди багато.

Дереза розповідає, що турецькі готельєри дуже добре підготувалися до приїзду гостей з Німеччини та РФ. Відносно карантинних заходів там також усе прекрасно організовано.

"Зараз полетіти в готель на три зірки обійдеться в районі €240-250 (7,8-8,1 тис. грн) на особу в розрахунку, що приїдуть двоє на тиждень (переліт і харчування включені). На п'ять зірок - близько € 340-350 (11-11,4 тис. грн) на людину. А ось готелі класу "преміум" - вже € 700-800 (22,8-26 тис. грн) на людину ", - робить висновок Дереза.

Що ж стосується Єгипту та Греції, які також користуються серед наших громадян досить широкою популярністю, то при ознайомленні з пропозиціями операторів можна побачити, що розцінки практично ті самі. А в деяких випадках у Грецію можна полетіти удвох навіть за трохи більше 6 тис. грн з людини на тиждень (але тут варто врахувати, що в кращому випадку в пакет буде входити тільки сніданок).