Україна потрапила в перелік найкращих країн для туризму

Гірська система Карпат займає кілька областей. Україна потрапила в список найкращих країн для піших підйомів в гору, повідомляє РБК-Украина.

Відповідний рейтинг кращих і гірших країн для підйомів в гору в Європі склала компанія SaveOnEnergy.

Наша країна посіла друге місце в категорії "Найкращі країни для піших підйомів в гору" - із середнім набором висоти 1220 метрів. Перше у Ліхтенштейну.

Кращі країни для піших підйомів в гору (інфографіка: saveonenergy.com)

Крім того, Україна на другому місці за найтривалішим прогулянкам в горах. Так середня довжина пішохідних маршрутів в Карпатах становить 23 682 метри. Тут перше місце також за Ліхтенштейном.

Найбільш тривалі прогулянки в горах (інфографіка: saveonenergy.com)

Варто зазначити, що в загальному рейтингу кращих країн Європи для піших прогулянок в горах Україна, на жаль, не потрапила в топ-10. Більш того, ми в списку найгірших країн - на 6 місці.

Вся річ у тім, що в загальному рейтингу також враховується інфраструктура, різноманітність маршруту і пейзажу, складність сходження і т.д.

Загальний рейтинг очолили Ірландія, Ісландія і Великобританія, хоча вони і поступаються Україні за довжиною маршрутів і набору висоти.