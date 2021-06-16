Україна - Північна Македонія: розклад трансляцій Євро-2020
Збірна України з футболу в четвер, 17 червня, зіграє свій другий матч на чемпіонаті Європи-2020. Суперниками команди Андрія Шевченка буде команда Північної Македонії, повідомляє Обозреватель.
Поєдинок групи С на "Арена Націонале" в Бухаресті розпочнеться о 16:00.
Ті українці, у яких не вийде особисто підтримати свою улюблену команду в Румунії, зможуть повболівати за збірну біля екранів телевізорів. Пряму телетрансляцію зустрічі забезпечить ТРК "Україна". Крім того, картинка з Бухареста буде доступна на спеціалізованих телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2". Тут показ матчу буде супроводжувати аналітична студія за участю експертів.
За кордоном матч можна буде дивитися на російських "Матч Прем'єр", "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1". Також битву покаже "Білорусь 5".
Відзначимо, що за повідомленням УЄФА, ця гра увійде в історію чемпіонатів Європи з футболу.
До цього Україна і Північна Македонія чотири рази зустрічалися між собою на рівні футбольних збірних. Двічі в товариських матчах і двічі на відборі на Євро-2016. Два рази перемога була за "жовто-синіми". Ще один поєдинок закінчився внічию.
Перша гра на Євро-2020 між Україною та Нідерландами завершилася поразкою українців на останніх хвилинах.
Поступаючись 0:2, наші співвітчизники змогли зрівняти рахунок, але пропустили прикрий гол на 85-й хвилині.