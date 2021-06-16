Україна - Північна Македонія: розклад трансляцій Євро-2020

Збірна України з футболу в четвер, 17 червня, зіграє свій другий матч на чемпіонаті Європи-2020. Суперниками команди Андрія Шевченка буде команда Північної Македонії, повідомляє Обозреватель.

Поєдинок групи С на "Арена Націонале" в Бухаресті розпочнеться о 16:00.

Ті українці, у яких не вийде особисто підтримати свою улюблену команду в Румунії, зможуть повболівати за збірну біля екранів телевізорів. Пряму телетрансляцію зустрічі забезпечить ТРК "Україна". Крім того, картинка з Бухареста буде доступна на спеціалізованих телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2". Тут показ матчу буде супроводжувати аналітична студія за участю експертів.

Збірна України з футболу.

За кордоном матч можна буде дивитися на російських "Матч Прем'єр", "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1". Також битву покаже "Білорусь 5".

Відзначимо, що за повідомленням УЄФА, ця гра увійде в історію чемпіонатів Європи з футболу.

Матч Україна - Північна Македонія розсудить Фернандо Рапалліні

До цього Україна і Північна Македонія чотири рази зустрічалися між собою на рівні футбольних збірних. Двічі в товариських матчах і двічі на відборі на Євро-2016. Два рази перемога була за "жовто-синіми". Ще один поєдинок закінчився внічию.

Георгій Бущан.

Перша гра на Євро-2020 між Україною та Нідерландами завершилася поразкою українців на останніх хвилинах.

Поступаючись 0:2, наші співвітчизники змогли зрівняти рахунок, але пропустили прикрий гол на 85-й хвилині.