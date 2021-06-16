У Женеві провели мітинг на підтримку Навального

Напередодні зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві відбулася акція на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Кореспондент.

Кілька десятків прихильників ув'язненого російського опозиційного лідера Олексія Навального влаштували в Женеві мітинг в надії достукатися до Путіна напередодні його саміту з президентом США Джо Байденом, пише Associated Press.

Мітинг на площі ознаменував одну зі спроб привернути увагу громадськості до деяких найбільш гарячих проблем, які, ймовірно, будуть вирішувати Путін і Байден - прав людини та контролю над озброєнням серед них.

Попри незначну явку протест був добре організований. Банери вимагали звільнення політичних в'язнів в цілому і самого Навального. Протестувальники скандували "Вільна Росія!"