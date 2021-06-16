Вихідні у липні 2021: скільки днів відпочинку буде в Україні
Другий місяць літа має чимало різних святкових дат. Чи потішить він додатковими вихідними та скільки загалом цього місяця будуть відпочивати в Україні, розповість УНІАН, повідомляє УНИАН.
Вихідні у липні 2021 року
На липень припадають, зокрема, День Військово-морських сил України, День Сил спеціальних операцій ЗСУ, День Національної поліції, День українських миротворців.
Також цього місяця в Україні відзначатимуть День звільнення Слов’янська, Краматорська і Сєвєродонецька від проросійських терористів.
Крім того, у липні традиційно своє професійне свято відзначають бухгалтери та працівники торгівлі. А наприкінці місяця буде чудове свято – Міжнародний день дружби.
Однак жодне із вказаних свят не передбачає додаткових вихідних. Тож, у 31-денному липні українці матимуть 9 днів для відпочинку: 5 субот та 4 неділі. Працювати ж цього місяця доведеться 22 дні.
Основні свята та пам’ятні дати липня 2021
- 1 липня - День архітектури України
- 2 липня - День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста
- 4 липня - День Військово-морських сил України (День флоту України), День Національної поліції України, День судового експерта України, День працівників морського і річкового флоту
- 5 липня - День звільнення Слов’янська та Краматорська від проросійських терористів
- 6 липня - Всесвітній день поцілунку
- 7 липня - День працівника природно-заповідної справи
- 11 липня - День рибалки, Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду
- 12 липня - Всесвітній день бортпровідника
- 15 липня - День українських миротворців
- 16 липня - День бухгалтера
- 18 липня - День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели
- 20 липня - Міжнародний день шахів
- 22 липня - День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань
- 25 липня - День зубного техніка, День працівників торгівлі
- 26 липня - День парашутиста
- 28 липня - Міжнародний день боротьби з гепатитами, День PR-спеціаліста, День хрещення Київської Русі – України
- 29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
- 30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, День системного адміністратора.