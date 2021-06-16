Вихідні у липні 2021: скільки днів відпочинку буде в Україні

Другий місяць літа має чимало різних святкових дат. Чи потішить він додатковими вихідними та скільки загалом цього місяця будуть відпочивати в Україні, розповість УНІАН, повідомляє УНИАН.

Вихідні у липні 2021 року

На липень припадають, зокрема, День Військово-морських сил України, День Сил спеціальних операцій ЗСУ, День Національної поліції, День українських миротворців.

Також цього місяця в Україні відзначатимуть День звільнення Слов’янська, Краматорська і Сєвєродонецька від проросійських терористів.

Крім того, у липні традиційно своє професійне свято відзначають бухгалтери та працівники торгівлі. А наприкінці місяця буде чудове свято – Міжнародний день дружби.

Однак жодне із вказаних свят не передбачає додаткових вихідних. Тож, у 31-денному липні українці матимуть 9 днів для відпочинку: 5 субот та 4 неділі. Працювати ж цього місяця доведеться 22 дні.





Основні свята та пам’ятні дати липня 2021

1 липня - День архітектури України

2 липня - День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста

4 липня - День Військово-морських сил України (День флоту України), День Національної поліції України, День судового експерта України, День працівників морського і річкового флоту

5 липня - День звільнення Слов’янська та Краматорська від проросійських терористів

6 липня - Всесвітній день поцілунку

7 липня - День працівника природно-заповідної справи

11 липня - День рибалки, Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду

12 липня - Всесвітній день бортпровідника