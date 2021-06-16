Чехія вимагає від Польщі мільйони євро

Влада Чехії вимагають оштрафувати Польщу на десятки мільйонів євро за відмову від виконання наказу Верховного суду Євросоюзу щодо закриття вугільної шахти. З держави можуть стягнути компенсацію за кожен день незаконної роботи підприємства, повідомляє "Лента.ру".

Чеська Республіка вказує на величезний збиток, який завдає шахта «Турів» в польському місті Богатиня недалеко від кордону сусідніх країн. Суд Європейського союзу видав тимчасовий наказ про припинення роботи вугільного підприємства ще 21 травня, але дій з боку влади і керівництва шахти так і не послідувало. Польщі пригрозили штрафом по п'ять мільйонів євро за кожен день непокори рішенням судді і екологічна шкода від видобутку бурого вугілля, сумарно на 15 червня - близько 125 мільйонів євро, пише Associated Press.

Варшава заявила про продовження переговорів з чехами по руднику. Підприємство відмовляються закривати через те, що воно дає близько семи відсотків всієї електроенергії країни. Влада Польщі проводить аналогію з шахтами Чехії та Німеччини, які межують з державою, підкреслюючи, що вони зі свого боку не провокують конфлікти з сусідами.

Відмова від вугільної промисловості є одним з головних пріоритетів європейських країн на шляху до «зеленої» енергетики. Близько 48 відсотків електрики Польщі йде від кам'яного чорного вугілля і 17 - від більш забруднюючого природу бурого. На поновлювані джерела енергії припадає лише 25 відсотків всієї галузі. На початку червня польська влада піддалися тиску ЄС і закрили вугільну ТЕЦ «Белхатув», розташовану в однойменному місті.