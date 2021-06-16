Чехія вимагає від Польщі мільйони євро

Чехія вимагає від Польщі мільйони євро

Влада Чехії вимагають оштрафувати Польщу на десятки мільйонів євро за відмову від виконання наказу Верховного суду Євросоюзу щодо закриття вугільної шахти. З держави можуть стягнути компенсацію за кожен день незаконної роботи підприємства, повідомляє "Лента.ру".

Чеська Республіка вказує на величезний збиток, який завдає шахта «Турів» в польському місті Богатиня недалеко від кордону сусідніх країн. Суд Європейського союзу видав тимчасовий наказ про припинення роботи вугільного підприємства ще 21 травня, але дій з боку влади і керівництва шахти так і не послідувало. Польщі пригрозили штрафом по п'ять мільйонів євро за кожен день непокори рішенням судді і екологічна шкода від видобутку бурого вугілля, сумарно на 15 червня - близько 125 мільйонів євро, пише Associated Press.

Варшава заявила про продовження переговорів з чехами по руднику. Підприємство відмовляються закривати через те, що воно дає близько семи відсотків всієї електроенергії країни. Влада Польщі проводить аналогію з шахтами Чехії та Німеччини, які межують з державою, підкреслюючи, що вони зі свого боку не провокують конфлікти з сусідами.

Відмова від вугільної промисловості є одним з головних пріоритетів європейських країн на шляху до «зеленої» енергетики. Близько 48 відсотків електрики Польщі йде від кам'яного чорного вугілля і 17 - від більш забруднюючого природу бурого. На поновлювані джерела енергії припадає лише 25 відсотків всієї галузі. На початку червня польська влада піддалися тиску ЄС і закрили вугільну ТЕЦ «Белхатув», розташовану в однойменному місті.

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