Під Одесою водолази з дна підняли снаряди часів Другої світової
В акваторії Чорного моря у курортного селища Лебедівка в Одеській області із затонулого під час Другої світової війни судна підіймають вибухонебезпечні предмети. Водолази-сапери вже обстежили 18 тисяч квадратних метрів, повідомляє Кореспондент.
"З 7 червня вилучено 49 артснарядів калібру 75 мм, 5,7 тисячі підривників та 12 350 одиниць інших вибухонебезпечних предметів", - заявляють у ДСНС України.
Уточнюється, що снаряди на поверхню підіймають щодня. До проведення робіт залучено вісім фахівців і дві одиниці спецтехніки.