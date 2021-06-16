Під Одесою водолази з дна підняли снаряди часів Другої світової

В акваторії Чорного моря у курортного селища Лебедівка в Одеській області із затонулого під час Другої світової війни судна підіймають вибухонебезпечні предмети. Водолази-сапери вже обстежили 18 тисяч квадратних метрів, повідомляє Кореспондент.

"З 7 червня вилучено 49 артсна﻿рядів калібру 75 мм, 5,7 тисячі підривників та 12 350 одиниць інших вибухонебезпечних предметів" , - заявляють у ДСНС України.

Уточнюється, що снаряди на поверхню підіймають щодня. До проведення робіт залучено вісім фахівців і дві одиниці спецтехніки.