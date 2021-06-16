16 червня – прикмети і що не можна робити у цей день

16 червня в народному календарі вшановують святого Лукіана. Святий ще у дитинстві залишився сиротою й роздав усе своє майно бідним. Лукіан вважається одним з основоположників Антіохійської богословської школи. Також він був редактором біблійських текстів, повідомляє 24 Канал.

Іменини 16 червня святкують Лук'ян, Марія та Григорій.

Прикмети 16 червня

Північно-західний вітер віщує дощову погоду з туманами.

Туман вранці стелиться землею – до сонячної погоди.

Грози 16 червня означають поганий урожай.

Що не можна робити 16 червня