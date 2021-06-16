На території військової бази Колумбії вибухнула машина: є поранені

У Колумбії на території військової бази в прикордонному місті Кукута вибухнула замінована машина, в результаті чого постраждали 36 осіб, троє з них у критичному стані, пишуть іноземні ЗМІ.

Міністр оборони Дієго Молано охарактеризував вибух як "мерзенну терористичну атаку" , спрямовану на те, щоб поранити якомога більше солдатів.

Посольство США в Боготі повідомило, що невелика група американських військовослужбовців перебувала на базі, коли стався вибух, серед них постраждалих немає.

Міністр оборони припустив, що за атакою на військових стоїть Національно-визвольна армія, найбільша з решти повстанських угруповань Колумбії.

Він також сказав, що в цьому могли бути замішані дисиденти з Революційних збройних сил Колумбії - групи, яка підписала мирну угоду з урядом в 2016 році.

Нагадаємо, це не перший випадок - в 2019 році в результаті вибуху замінованого автомобіля, підірваного ELN в поліцейській академії в Боготі, загинула 21 людина, що спонукало уряд припинити мирні переговори з повстанським угрупованням.