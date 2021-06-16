Кім Чен Ин закликав корейців "затягнути паски" й приготуватися до голоду

Глава КНДР Кім Чен Ин під час відкриття великої політичної конференції зазначив, що країна може зіткнутися з "великою нестачею продовольства", а також попередив про нові обмеження, пов'язані з COVID-19. Про це пишуть міжнародні ЗМІ.

Відомо, що через пандемію обсяги торгівлі Північної Кореї та Китаю сильно знизилися, а тайфуни й повені знищили торішні посіви, залишивши країну без резервів.

За оцінкою південнокорейських фахівців, їх північним побратимам може не вистачити до 1 млн тонн продовольства. Найгірші наслідки в цьому випадку - дестабілізація ринку й громадська паніка.

Під час конференції Кім Чен Ин закликав чиновників "знайти способи", щоб збільшити сільськогосподарське виробництво.

Нагадаємо, що за офіційними даними в КНДР не виявлено жодного випадку захворювання на COVID-19. У правдивість цих відомостей віриться насилу, оскільки система охорони здоров'я в країні застаріла та має погану інфраструктуру. Проте лідер країни зберіг стратегію ізоляції, попри шкоду для економіки.