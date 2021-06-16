16 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

16 червня - 167-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 198 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 3 червня Юліанського календаря, повідомляє УНІАН.

Яке свято 16 червня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день морської черепахи, Міжнародний день сімейних грошових переказів, День без помаранчевого одягу, День захисту дітей Африки, Міжнародний день домашньої прислуги.

У США - День виконання бажань, День подяки арбористам, День шоколадної помадки, День оцту, День свіжих овочів, на Сейшельських островах - День батька, в Аргентині - День інженера, у ПАР - День молоді, у Британії - День святого Річарда, в Ірландії - День Блума.

Пам'ятні дати 16 червня, річниці та події

У 1862 році в театрі на Бродвеї під час представлення п'єси «Мазепа» (за Байроном) актриса Ада Менкен з'явилася напівголою, що спричинило нечуваний скандал і призвело мало не до закриття театру. Тепер це викликає тільки здивування. Сама ж Менкен тоді заявила, що була під впливом класичної скульптури, і що її костюм був більш ніж скромним. Доля Менкен була насиченою, хоча короткою. Вона була балериною у Нью-Йорку і на Кубі. Організовувала буйволові полювання та билася у Техасі, де потрапила в полон до індіанців. Друкувала вірші під псевдонімом Indigena, редагувала газети. Виступала як актриса в багатьох містах Америки, з величезним успіхом в трагедіях і комедіях у Новому Орлеані, Лондоні й Парижі. Померла в 33 роки у Парижі.

День народження «Пепсі-Коли». У 1893 році молодий фармацевт Калеб Бредхем із Нью-Берна (штат Північна Кароліна) створив фармацевтичну суміш із газованої води, цукру, ванілі, рідкісних масел та горіхів коли. Невдовзі вона стала продаватися в аптеках як звеселяючий, зміцнюючий напій, що сприяє травленню. Через п'ять років після винаходу Бредхем придумав для неї назву «Пепсі-Кола», а 16 червня 1903 зареєстрував його як торгову марку. Назва була складена з найменувань інгредієнтів-пепсину (травний фермент) і горіха коли. Незабаром Бредхем організував компанію «Пепсі-Кола Компані». У 1923 році через зростання цін на цукор вона збанкрутувала. Але під час депресії 1930-х років у США «Пепсі-Кола Компані» організувала успішну атаку на ринкові позиції свого головного конкурента «Кока-Коли». Пепсі почали продавати напій у пляшках по 12 унцій за 5 центів. У той час як пляшка «Кока-Коли» об'ємом 6 унцій теж коштувала 5 центів. Під час Другої світової війни «Пепсі-Кола» обійшла популярні в той час напої «Royal Crown» і «Dr. Pepper» та стала напоєм номер два після «Кока-Коли». Позиція її збережена й на сьогоднішній день.

У 1925 році в Гурзуфі відкрився Всесоюзний піонерський табір «Артек». Перші 80 піонерів розмістилися у брезентових наметах.

У 1934 році була створена Спілка письменників України.

У 1943 році 54-річний Чарлі Чаплін одружився з 18-річною Уною О'ніл. У цьому шлюбі він прожив більш ніж 30 років, виростивши вісьмох дітей.

У 1972 році в Нью-Йорку відкрився Музей джазу.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 16 червня вшановує пам'ять святого Лукілліана. Цей день у народі назвали «Лук'янів», або «Лук'ян Вітряк».

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується працювати в полі або на городі. Не можна пити міцні напої та шуміти.

Прикмети на 16 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- весь день йде дощ - буде багато грибів;

- вітер із півночі дме - день буде ясний, з півдня або заходу - до негоди.