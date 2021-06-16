Охоронці нардепа від СН побили відвідувачів біля приймальні
Біля приймальні народного депутата "Слуги народу" Артема Дмитрука в Одесі сталася бійка за участю охоронців останнього, написав в особистому Telegram-каналі активіст Сергій Стерненко.
За інформацією джерела, потерпілі – вкладники незавершеного будівництва, яке нардеп
"недавно захопив".
Стерненко зазначив, що Дмитрук є членом комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, але разом з тим є шанувальником проросійського блогера Анатолія Шарія.