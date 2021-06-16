У ЄС назвали три принципи для подальшої взаємодії з РФ

Нова стратегія Євросоюзу щодо Росії базуватиметься на трьох принципах: відштовхувати, стримувати та взаємодіяти. Про це ввечері у вівторок, 15 червня, заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що стратегія буде підготовлена ​​до саміту ЄС, який пройде в Брюсселі 24-25 червня.

Анонсуючи документ, Боррель також повторив слова американського президента Джо Байдена, який сказав, що відносини з Росією перебувають на найнижчому рівні за період після Холодної війни.

"Ми повинні відштовхувати, ми повинні стримувати й ми повинні взаємодіяти в один і той самий час", – зазначив дипломат.