Через негоду знеструмлені понад 170 населених пунктів

Внаслідок негоди без електроенергії залишилося понад 170 населених пунктів у 8 областях України. Про це, посилаючись на пресслужбу Держслужби з НС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на 07:00 16 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 177 населених пунктів у 8 областях, а саме Дніпропетровська - 47, Донецька - 39, Полтавська - 28, Кіровоградська - 27 Черкаська - 21, Київська - 11, Чернівецька - 3 і Запорізька - 1", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах в результаті дощів залишаються частково підтопленими 31 приватний житловий будинок і 128 домогосподарств.