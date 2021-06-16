Сезон ягід: пропозиція перевищує попит, ціни йдуть вниз

Цьогоріч через затяжні заморозки ягідний сезон змістився, відповідно обсяги на старті були менші, а ціни — вищі у порівнянні з попереднім роком. Зараз ситуація стабілізувалася, і деякі ягоди, порівняно з минулим роком, навіть впали в ціні. Це пов’язано з великою кількістю насаджень, повідомляє AgroPortal.

Про це повідомив директор оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» Іван Федишин.

«Полуниці є вдосталь, уже з’являються партії вітчизняної черешні, а до кінця червня очікуємо лохину. Якщо на старті полуницю можна було придбати по 120-140 грн/кг, то зараз її вартість близько 50 грн/кг. Ціни на черешню починаються від 40 грн/кг за вітчизняну ягоду і близько 120 грн/кг — за імпортну», — зазначає він.

За його словами, українські фермери навчилися вирощувати якісну ягоду, та всі в один голос говорять про збільшення насаджень полуниці, малини та лохини цього року.

«У високий сезон, як правило, вітчизняні ягоди мають більш привабливу ціну і витісняють дорогий імпорт. Говорити про дефіцит вітчизняної ягоди цього року, звісно ж, не доводиться. Єдине, що може вплинути на врожай, — нестабільна погода», — стверджує Іван Федишин.

Про те, що ягоди достатньо, говорить і фахівець з розвитку плодоовочевого ринку Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP і фонду «ЛАСКА» Олег Калінін. Він зазначає, що весна 2021-го була сприятливою для зав'язі ягоди, тому очікується багатий врожай суниці садової. І навіть затяжні зливи, які були на півдні України, не вплинули на ситуацію: ягода насичена вологою, вона швидко псується після збору, але її дуже багато. Єдине, що через дощі вона не годиться на переробку, оскільки має низький вміст сухих речовин і цукрів.