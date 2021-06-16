Могилевська знялася у стильному костюмі

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала яскравий образ. Артистка з'явилася на публіці у стильному літньому костюмі, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Фанати оцінили лук зірки і засипали її компліментами. Могилевська позувала на камеру в жовтому костюмі, що складається з брюк-кльош і кофти. Також співачка доповнила образ сумкою-кишенею, декоративним шнурком і кросівками на товстій підошві.