Постпреди ЄС узгодять нові санкції проти Білорусі

Постійні представники країн ЄС в середу узгодять нові обмежувальні заходи відносно Білорусі, це випливає з опублікованої у вівторок оновленої версії порядку Комітету постійних представників держав, повідомляє Інтерфакс.

У розкладі комітету вказується, що 16 червня країни приймуть "виконавче рішення і постанову Ради щодо обмежувальних заходів у зв'язку з ситуацією в Білорусі".

Відзначається, що твердження заходів відбудеться без попереднього обговорення.

При цьому нові санкції наберуть чинності тільки після їх публікації в Офіційному журналі ЄС.

На початку червня Рада ЄС оголосила, що вводить заборону на використання літаками білоруських авіакомпаній повітряного простору країн Євросоюзу, а також на допуск до аеропортів ЄС всіх видів білоруських авіаперевізників.

Пізніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС швидко розробить нові санкції проти Білорусі.

"Подальші санкції проти юридичних і фізичних осіб підуть швидко", - вказав єврочиновник.

Повідомлялося, що подальші обмежувальні заходи можуть торкнутися білоруських міністрів і представників командування ВПС Білорусі.

Крім того, в ЄС не виключали прийняття в подальшому не точкових, а більш масштабних заходів проти економіки Білорусі.

23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Авіакомпанія повідомила, що літак приземлився в Мінську, так як білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Інформація про мінування літака згодом не підтвердилася.

Летів цим рейсом творець інформаційного порталу Nexta, визнаного в Білорусії екстремістським, Роман Протасевич після посадки літака в Мінську був затриманий, була також затримана його подруга, студентка Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі, громадянка Росії Софія Сапега.