Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП в 2021 році
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання світового ВВП на 2021 рік завдяки макроекономічним даним, що надходять, і більш швидкому відкриттю сектора послуг в США і Європі, а також заходам підтримки з боку влади, повідомляє Інтерфакс.
Глобальна економіка виросте в поточному році на 6,3%, говориться в черговій доповіді Global Economic Outlook (GEO). У березні передбачалося підвищення на 6,1%.
ВВП США, як очікується, за підсумками поточного року збільшиться на 6,8% (раніше 6,2%), Китаю - на 8,4% (без змін), єврозони - на 5% (раніше 4,7%), Великобританії - на 6,6% (раніше 5%).
У той же час, прогноз зростання ВВП Японії був знижений до 2,5% з 3,6%, країн, що розвиваються без урахування Китаю - до 5,9% з 6%.
У Fitch відзначили активізацію в секторі послуг
"в Європі і США в останні місяці на тлі зниження нових випадків зараження COVID-19, зростання темпів вакцинації і пом'якшення обмежень".
Крім цього, з моменту публікації минулого прогнозу Німеччина і Італія оголосили про нові значні заходи фінансової підтримки.
"Ми також включили в наш прогноз по США попередню оцінку впливу інфраструктурного плану президента США Джо Байдена", - йдеться в GEO.
Fitch також значно підвищило прогноз інфляції в США і в світі. Агентство тепер очікує, що інфляція в США до кінця року становитиме 4,1%. До кінця наступного року очікується її зниження до 2,2%, а в 2023 році - підйом до 2,5%.
"Поточний інфляційний тиск, по всій видимості, в основному пов'язаний з темпами світового економічного відновлення і несподіваним стрибком споживчих витрат на товари тривалого користування в США. Ці фактори, швидше за все, ослабнуть у 2022 році", - вважає головний економіст агентства Брайан Коултон.