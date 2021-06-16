Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП в 2021 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання світового ВВП на 2021 рік завдяки макроекономічним даним, що надходять, і більш швидкому відкриттю сектора послуг в США і Європі, а також заходам підтримки з боку влади, повідомляє Інтерфакс.

Глобальна економіка виросте в поточному році на 6,3%, говориться в черговій доповіді Global Economic Outlook (GEO). У березні передбачалося підвищення на 6,1%.

ВВП США, як очікується, за підсумками поточного року збільшиться на 6,8% (раніше 6,2%), Китаю - на 8,4% (без змін), єврозони - на 5% (раніше 4,7%), Великобританії - на 6,6% (раніше 5%).

У той же час, прогноз зростання ВВП Японії був знижений до 2,5% з 3,6%, країн, що розвиваються без урахування Китаю - до 5,9% з 6%.

У Fitch відзначили активізацію в секторі послуг "в Європі і США в останні місяці на тлі зниження нових випадків зараження COVID-19, зростання темпів вакцинації і пом'якшення обмежень".

Крім цього, з моменту публікації минулого прогнозу Німеччина і Італія оголосили про нові значні заходи фінансової підтримки.

"Ми також включили в наш прогноз по США попередню оцінку впливу інфраструктурного плану президента США Джо Байдена", - йдеться в GEO.

Fitch також значно підвищило прогноз інфляції в США і в світі. Агентство тепер очікує, що інфляція в США до кінця року становитиме 4,1%. До кінця наступного року очікується її зниження до 2,2%, а в 2023 році - підйом до 2,5%.