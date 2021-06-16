Колишня дружина Безоса пояснила бажання роздавати гроші

Маккензі Скотт, колишня дружина глави Amazon Джеффа Безоса, оголосила про намір перевести різним організаціям 2,74 мільярда доларів. У своєму особистому блозі вона написала, що допомогу отримають 286 структур, повідомляє Лента.Ру.

За словами Скотт, організації відбирала вона особисто разом з чоловіком і командою дослідників і консультантів. Увага була зосереджена на тих суспільних сферах, якими зазвичай нехтують, - це освіта, боротьба з релігійною та етнічною дискримінацією, культура.

Вона пояснила своє бажання тим, що хоче роздати статок на цілі, які передбачають зміну систем, завдяки яким він і був отриманий.Скотт назвала несправедливою ситуацію, в якій найбільше багатство сконцентроване в руках невеликої кількості людей.

Колишня дружина Безоса отримала в результаті процесу розлучення у 2019 році 36 мільярдів доларів - це чверть акцій Amazon. Судове рішення дозволило їй зайняти 15-е місце в списку найбагатших людей США у 2019 році. Наприкінці 2020-го завдяки зростанню акцій компанії стан Скотт перевищила 60 мільярдів доларів.

Вона підписала петицію про намір роздати велику частину грошей та у 2020-му перевела різним організаціям близько шести мільярдів доларів. Тоді одержувачами стали 30 вищих навчальних закладів, понад 40 продовольчих банків і 380 благодійних організацій.