Колишня дружина Безоса пояснила бажання роздавати гроші

Колишня дружина Безоса пояснила бажання роздавати гроші

Маккензі Скотт, колишня дружина глави Amazon Джеффа Безоса, оголосила про намір перевести різним організаціям 2,74 мільярда доларів. У своєму особистому блозі вона написала, що допомогу отримають 286 структур, повідомляє Лента.Ру.

За словами Скотт, організації відбирала вона особисто разом з чоловіком і командою дослідників і консультантів. Увага була зосереджена на тих суспільних сферах, якими зазвичай нехтують, - це освіта, боротьба з релігійною та етнічною дискримінацією, культура.

Вона пояснила своє бажання тим, що хоче роздати статок на цілі, які передбачають зміну систем, завдяки яким він і був отриманий.Скотт назвала несправедливою ситуацію, в якій найбільше багатство сконцентроване в руках невеликої кількості людей.

Колишня дружина Безоса отримала в результаті процесу розлучення у 2019 році 36 мільярдів доларів - це чверть акцій Amazon. Судове рішення дозволило їй зайняти 15-е місце в списку найбагатших людей США у 2019 році. Наприкінці 2020-го завдяки зростанню акцій компанії стан Скотт перевищила 60 мільярдів доларів.

Вона підписала петицію про намір роздати велику частину грошей та у 2020-му перевела різним організаціям близько шести мільярдів доларів. Тоді одержувачами стали 30 вищих навчальних закладів, понад 40 продовольчих банків і 380 благодійних організацій.

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