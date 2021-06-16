Помпео розкритикував Байдена напередодні його зустрічі з Путіним

Майкл Помпео, глава Держдепартаменту (2018-2021) при 45-му президентові США Дональді Трампі, вважає відмову нинішнього господаря Білого дому Джо Байдена від спільного брифінгу з російським лідером Володимиром Путіним за підсумками зустрічі в Женеві "слабкістю" й "неготовністю, повідомляє Ліга.net.

Ексдержсекретар сказав, що "якщо ви не готові встати в 6-8 футах від противника, просто вийти та відповісти на питання ЗМІ й розповісти світу, що ви обговорювали на зустрічі, що важливо, чому важливо, - це прояв неймовірної слабкості".

Помпео переконаний, що Путін буде на саміті "у всеозброєнні", а Байден нібито "вже дав зрозуміти Путіну, що він боязкий і не готовий протистояти російському виклику".

Республіканець вважає, що якщо демократ Байден не буде жорстким на переговорах, ексспівробітник КДБ "відчує слабкість", і 46-му президенту США "потрібно дати зрозуміти Путіну, що наші військові відносять російську агресію до топзагроз".

Він нагадав, що в 1980-ті командував танковою частиною, що "патрулювала Залізну завісу" .

"Наші маневри включали точну і непримиренну демонстрацію військової потужності, тому що ми знали, що росіяни понад усе поважають силу. Знову і знову це проявлялося в них, коли я працював в Конгресі як глава ЦРУ і держсекретар", - підкреслив Помпео.

За словами ексглави Держдепу, Байден повинен зупинити "Північний потік-2", ввівши санкції проти компаній-гаманців і будівельників, включаючи "Газпром":

"Найбільше постраждають від зупинки проєкту німецькі еліти, розбещені московськими грошима".