Помпео розкритикував Байдена напередодні його зустрічі з Путіним
Майкл Помпео, глава Держдепартаменту (2018-2021) при 45-му президентові США Дональді Трампі, вважає відмову нинішнього господаря Білого дому Джо Байдена від спільного брифінгу з російським лідером Володимиром Путіним за підсумками зустрічі в Женеві "слабкістю" й "неготовністю, повідомляє Ліга.net.
Ексдержсекретар сказав, що
"якщо ви не готові встати в 6-8 футах від противника, просто вийти та відповісти на питання ЗМІ й розповісти світу, що ви обговорювали на зустрічі, що важливо, чому важливо, - це прояв неймовірної слабкості".
Помпео переконаний, що Путін буде на саміті
"у всеозброєнні", а Байден нібито
"вже дав зрозуміти Путіну, що він боязкий і не готовий протистояти російському виклику".
Республіканець вважає, що якщо демократ Байден не буде жорстким на переговорах, ексспівробітник КДБ
"відчує слабкість", і 46-му президенту США
"потрібно дати зрозуміти Путіну, що наші військові відносять російську агресію до топзагроз".
Він нагадав, що в 1980-ті командував танковою частиною, що
"патрулювала Залізну завісу".
"Наші маневри включали точну і непримиренну демонстрацію військової потужності, тому що ми знали, що росіяни понад усе поважають силу. Знову і знову це проявлялося в них, коли я працював в Конгресі як глава ЦРУ і держсекретар", - підкреслив Помпео.
За словами ексглави Держдепу, Байден повинен зупинити "Північний потік-2", ввівши санкції проти компаній-гаманців і будівельників, включаючи "Газпром":
"Найбільше постраждають від зупинки проєкту німецькі еліти, розбещені московськими грошима".
Також, вважає Помпео, американський лідер на зустрічі
"повинен пригрозити нещадною кібервідповіддю", якщо хакери з РФ продовжать бешкетувати в мережі.