Nissan згорне виробництво седанів, але один все-таки залишить

Як пише видання Car Watch з посиланням на виконавчого віце-президента компанії Асака Хошино, один седан в модельній лінійці марки залишиться - це Skyline нового покоління, повідомляє Autoconsulting.

За словами Хошино, Skyline є символом Nissan, і автовиробник не відмовиться від його розробки. Збірка двох інших седанів, Nissan Fuga і Cima, які продаються в Японії, згодом буде згорнута.

Про те, що Nissan збирається повністю згорнути розробку нових седанів для внутрішнього ринку, в минулі вихідні повідомляло агентство Nikkei з посиланням на свої джерела. Якщо вірити запевненням нинішнього керівництва компанії, Skyline ці плани не торкнуться: доля моделі вирішена, і у неї буде нове покоління.

Nissan Skyline актуального, 13-го покоління проводиться з 2013 року, а влітку 2019 року модель пережила плановий рестайліг. За межами Японії седан продається як Infiniti Q50