За добу в Україні вакцинували понад 62 тисяч осіб
В Україні за минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 62 591 особа. Першою дозою щеплені 35 462 особи, повністю імунізовані - 27 129 осіб, посилаючись на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.
З початку кампанії по вакцинації ін'єкції зроблені 1 543 265 українцям, з них отримали одну дозу - 1 543 263 особи, повністю імунізовані й отримали дві дози - 287 884 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 831 147 щеплень.
Кількість щеплень в добу (одна доза):
- Київ - 6 366;
- Вінницька область - 1 511;
- Волинська область - 1 110;
- Дніпропетровська область - 2 048;
- Донецька область - 1 085;
- Житомирська область - 1 104;
- Закарпатська область - 1 575;
- Запорізька область - 1 626;
- Івано-Франківська область - 493;
- Київська область - 4 198;
- Кіровоградська область - 636;
- Луганська область - 297;
- Львівська область - 1 413;
- Миколаївська область - 1 019;
- Одеська область - 941;
- Полтавська область - 1 027;
- Рівненська область - 394;
- Сумська область - 884;
- Тернопільська область - 6 651;
- Харківська область - 2 778;
- Херсонська область - 880;
- Хмельницька область - 1 735;
- Черкаська область - 470;
- Чернігівська область - 1 048;
- Чернівецька область - 173.
Протягом доби працювали 515 мобільних бригад, 908 пунктів щеплення.
Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації записалися 692 404 особи.