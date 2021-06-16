За добу в Україні вакцинували понад 62 тисяч осіб

За добу в Україні вакцинували понад 62 тисяч осіб

В Україні за минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 62 591 особа. Першою дозою щеплені 35 462 особи, повністю імунізовані - 27 129 осіб, посилаючись на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

З початку кампанії по вакцинації ін'єкції зроблені 1 543 265 українцям, з них отримали одну дозу - 1 543 263 особи, повністю імунізовані й отримали дві дози - 287 884 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 831 147 щеплень.

Кількість щеплень в добу (одна доза):

  • Київ - 6 366;
  • Вінницька область - 1 511;
  • Волинська область - 1 110;
  • Дніпропетровська область - 2 048;
  • Донецька область - 1 085;
  • Житомирська область - 1 104;
  • Закарпатська область - 1 575;
  • Запорізька область - 1 626;
  • Івано-Франківська область - 493;
  • Київська область - 4 198;
  • Кіровоградська область - 636;
  • Луганська область - 297;
  • Львівська область - 1 413;
  • Миколаївська область - 1 019;
  • Одеська область - 941;
  • Полтавська область - 1 027;
  • Рівненська область - 394;
  • Сумська область - 884;
  • Тернопільська область - 6 651;
  • Харківська область - 2 778;
  • Херсонська область - 880;
  • Хмельницька область - 1 735;
  • Черкаська область - 470;
  • Чернігівська область - 1 048;
  • Чернівецька область - 173.

Протягом доби працювали 515 мобільних бригад, 908 пунктів щеплення.

Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації записалися 692 404 особи.

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