За добу в Україні вакцинували понад 62 тисяч осіб

В Україні за минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 62 591 особа. Першою дозою щеплені 35 462 особи, повністю імунізовані - 27 129 осіб, посилаючись на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

З початку кампанії по вакцинації ін'єкції зроблені 1 543 265 українцям, з них отримали одну дозу - 1 543 263 особи, повністю імунізовані й отримали дві дози - 287 884 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 831 147 щеплень.

Кількість щеплень в добу (одна доза):

Київ - 6 366;

Вінницька область - 1 511;

Волинська область - 1 110;

Дніпропетровська область - 2 048;

Донецька область - 1 085;

Житомирська область - 1 104;

Закарпатська область - 1 575;

Запорізька область - 1 626;

Івано-Франківська область - 493;

Київська область - 4 198;

Кіровоградська область - 636;

Луганська область - 297;

Львівська область - 1 413;

Миколаївська область - 1 019;

Одеська область - 941;

Полтавська область - 1 027;

Рівненська область - 394;

Сумська область - 884;

Тернопільська область - 6 651;

Харківська область - 2 778;

Херсонська область - 880;

Хмельницька область - 1 735;

Черкаська область - 470;

Чернігівська область - 1 048;

Чернівецька область - 173.

Протягом доби працювали 515 мобільних бригад, 908 пунктів щеплення.

Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації записалися 692 404 особи.