Новий кросовер Opel Mokka вже в Україні

Найочікуваніша і «гаряча» новинка 2021 роки від Opel вже прибула в Україну: зустрічайте новий кросовер Opel Mokka, який представлений для знайомства в дилерських центрах Бренда. І ми впевнені, що Opel Mokka зможе вас здивувати, повідомляє Autoconsulting.

Новинка Opel Mokka приготувала чимало цікавих деталей: новий фірмовий дизайн Opel Vizor з великої чорної глянсової вставкою в передній частині, нова концепція салону Opel Pure Panel з великими контрастними дисплеями, сучасна конструкція і високотехнологічне обладнання.

В основі автомобіля лежить сучасна платформа СМР, а під капотом встановлено бензинові турбо-мотори Direct Injection Turbo потужністю 100 к.с. або 130 к.с. - причому більш потужний двигун працює в парі з передової 8-ступечатой АКПП.

Комплектація кросовера Opel Mokka може порадувати функціями, які раніше зустрічалися лише в автомобілях вищого класу: утримання в своїй смузі руху Lane Keep Assist, розпізнавання дорожніх знаків, бесьключевой доступ і запуск двигуна, світлодіодні фари ECO LED, клімат-контроль, пр.

Причому все це оснащення вже включено в комплектацію Elegance, з якої автомобіль Opel Mokka стартує в Україні. Покупцеві залишається вибрати лише тип силового агрегату: 100-сильний 1,2-літровий мотор в парі з 6-ступінчастою МКПП або 130-сильний двигун в парі з 8-ступінчастою АКПП. Але також покупцеві слід вибрати колір і обробку автомобіля, що допоможе максимально повно проявити власну індивідуальність: шість варіантів основного кольору кузова, три варіанти кольору даху, і навіть можливість замовлення контрастного чорного забарвлення капота!

Ціна новинки Opel Mokka Elegance стартує з позначки 578 300 грн. за варіант з 100-сильним мотором і механікою. Варіант з двигуном потужністю 130 к.с. і 8-ступінчастою АКПП пропонується за ціною від 657 500 грн.