У Нью-Йорку скасують більшість карантинних обмежень

Губернатор Ендрю Куомо заявив, що 70% дорослих в Нью-Йорку отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу - це поріг, який, за його словами, штат відзначатиме, послабивши багато з решти правил карантину, запустивши феєрверки, пишуть іноземні ЗМІ.

"Що значить 70%? Це означає, що тепер ми можемо повернутися до життя такого, якого ми його знаємо", - сказав Куомо.

Він додав, що держава скасує правила, які зобов'язують багато видів бізнесу дотримуватися карантинних обмежень.

Кінотеатрам більше не доведеться залишати вільні місця між відвідувачами. Ресторани більше не будуть змушені проводити вечірки на відстані не менше 2 метрів один від одного. Магазинам не доведеться обмежувати кількість клієнтів, яких вони приймають.

Відзначимо, що деякі правила все ж збережуться: жителі Нью-Йорка на даний момент будуть як і раніше носити маски в школах, метро, ​​на великих спортивних аренах, в притулках для бездомних, лікарнях, будинках для людей похилого віку та в'язницях.

Невакцинованих жителі Нью-Йорка як і раніше будуть носити маски, перебуваючи в громадських місцях в закритих приміщеннях.

Куомо повідомив, що по всьому штату влаштовуватимуть феєрверки, щоб відсвяткувати і вшанувати пам'ять основних працівників, які боролися і борються з коронавірусом.