Екс-главу Украгролізингу підозрюють у зловживаннях на мільйони

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому главі ГПАО "НАК "Украгролізинг" і його спільнику, екс-главі приватної компанії, про підозру у зловживаннях, в результаті яких державним інтересам було завдано шкоди на 4,9 млн грн, повідомляє БiзнесЦензор.

"Слідство встановило, що чиновник держкомпанії в змові з підприємцем в лютому 2013 року уклав договір, за яким "Украгролізинг" незаконно надала безвідсоткову поворотну позику приватній компанії в 5,7 млн грн. З цієї суми 4,9 млн грн не повернули держструктурі", - йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

У той же час, наголошується, що зазначені кошти були витрачені на користь юросіб, підконтрольних близьким родичам екс-глави правління "Украгролізингу".

Правоохоронці проводять розслідування з серпня 2019 року.