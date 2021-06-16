В Україні стало більше патрулів на мотоциклах

В Україні стало більше мотоциклетних патрулів. Раніше такі «дозорні» функціонували тільки в Києві і Львові, тепер же до списку міст приєдналася і Одеса, повідомляє АвтоПортал.

Про появу мотопатрулів в Одесі на своїй сторінці в Facebook написав Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, на вулиці міста, виїхали перші 10 «копів» на мотоциклах.

Як і київські, а також львівські колеги, одеські патрульні пройшли посилений курс навчання, який був розроблений МВС разом з канадськими поліцейськими. Останні мають багаторічний досвід патрулювання з використанням мототехніки.

Відзначимо, що мотопатрулі в Україні ще існували з часів ДАІ. Після реформи МВС вони повернулися в 2018 році - вже в складі нової поліції. Тоді перші такі патрулі з'явилися в Києві. У Львові ж вони заробили в 2020 році.

Основна мета підрозділу мотопатрулі - оперативно дістатися туди, куди не можуть заїхати співробітники поліції на машинах. Працюють такі патрулі тільки під час «літнього» сезону.