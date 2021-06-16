Опублікований дизайн інтерфейсу Windows 11
У мережу злили скріншоти нового користувацького інтерфейсу операційної системи Windows 11. Перероблено меню "Пуск", провідник і багато іншого, повідомляє Обозреватель.
Як пише The Verge, інтерфейс Windows 11 дуже схожий на те, що спочатку було в Windows 10X – ОС для гаджетів з двома екранами, яку в підсумку було скасовано.
Візуально найбільші зміни, які можна помітити, знаходяться на панелі завдань. Microsoft розмістила тут значки додатків по центру, очистила область трея і додала нову кнопку "Пуск" і меню.
Якщо ви не хочете, щоб значки додатків і меню "Пуск" розташовувалися по центру, є можливість перемістити їх назад у ліву частину.
Оновлене меню "Пуск" є спрощеною версією того, що існує в Windows 10, але без живих плиток. Воно включає закріплені додатки, останні файли і можливість швидко вимикати або перезавантажувати пристрої з Windows 11.
Microsoft також використовує закруглені кути в Windows 11. Їх видно в контекстних меню, а також навколо додатків і провідника.
Новий значок на панелі завдань позначений як "Віджети". З чуток, Microsoft повертає віджети Windows.
Інтерфейс магазину Windows 11 багато в чому такий же, як і в Windows 10, з доступом до всіх програм, які доступні зараз.
Видання відзначає, що в мережу просочилася рання версія Windows 11, тому ще не всі зміни видно.