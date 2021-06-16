Опублікований дизайн інтерфейсу Windows 11

У мережу злили скріншоти нового користувацького інтерфейсу операційної системи Windows 11. Перероблено меню "Пуск", провідник і багато іншого, повідомляє Обозреватель.

Як пише The Verge﻿, інтерфейс Windows 11 дуже схожий на те, що спочатку було в Windows 10X – ОС для гаджетів з двома екранами, яку в підсумку було скасовано.

Візуально найбільші зміни, які можна помітити, знаходяться на панелі завдань. Microsoft розмістила тут значки додатків по центру, очистила область трея і додала нову кнопку "Пуск" і меню.

Найбільші зміни, які можна помітити, знаходяться на панелі завдань. Джерело: theverge.com

Якщо ви не хочете, щоб значки додатків і меню "Пуск" розташовувалися по центру, є можливість перемістити їх назад у ліву частину.

Меню "Пуск" можна перемістити назад у ліву частину. Джерело: theverge.com

Оновлене меню "Пуск" є спрощеною версією того, що існує в Windows 10, але без живих плиток. Воно включає закріплені додатки, останні файли і можливість швидко вимикати або перезавантажувати пристрої з Windows 11.

У Windows 11 перероблений провідник і багато іншого. Джерело: theverge.com

Microsoft також використовує закруглені кути в Windows 11. Їх видно в контекстних меню, а також навколо додатків і провідника.

Microsoft використовує закруглені кути в Windows 11. Джерело: theverge.com

Новий значок на панелі завдань позначений як "Віджети". З чуток, Microsoft повертає віджети Windows.

Microsoft повертає віджети Windows. Джерело: theverge.com

Інтерфейс магазину Windows 11 багато в чому такий же, як і в Windows 10, з доступом до всіх програм, які доступні зараз.

Інтерфейс магазину Windows 11 багато в чому такий же, як і в Windows 10. Джерело: theverge.com

Видання відзначає, що в мережу просочилася рання версія Windows 11, тому ще не всі зміни видно.

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa - Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021