Путін позначить "червоні лінії" щодо вступу України в НАТО

У Кремлі звернули увагу на вперше озвучену з вуст президента США Джо Байдена заяву про можливість вступу України в НАТО і не сумніваються, що в разі необхідності президент РФ Володимир Путін на саміті в Женеві чітко викладе підхід Москви до цього питання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується України, ми чули, що гіпотетично президент Байден допустив можливість вступу України в НАТО. Це новий елемент, раніше таких заяв не робилося. Звичайно, в Москві ми звернули на нього увагу в повному обсязі", – заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Пєсков висловив упевненість, що "при необхідності президент чітко позначить нашу позицію".

"Путін завжди певен у викладі "червоних ліній" для Російської Федерації, тим більше в такій нелегкій розмові, яка відбудеться сьогодні", – додав він.

14 червня Байден, відповідаючи на питання журналіста про можливість приєднання України до НАТО, заявив, що Україна зможе розраховувати на план дій щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу, коли буде відповідати певним критеріям, в тому числі – викорінить корупцію.

"Це буде залежати від того, чи відповідають вони критеріям. Їм все ще потрібно позбутися корупції, а також виконати інші критерії, щоб вони потрапили до плану дій", – сказав Байден.

Президент США додав, що рішення з питання про приєднання України до НАТО буде залежати не тільки від США.

"Це залежить від всього альянсу і від того, як вони проголосують", – зазначив він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті в Брюсселі Північноатлантичний альянс підтвердив, що його двері відкриті для України та Грузії.