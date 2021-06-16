Лоукостер SkyUp вийшов на рекорд

Український лоукостер SkyUp, який спеціалізується на виконанні чартерних і регулярних рейсів, у травні 2021 року здійснив рекордне число рейсів у своїй історії, повідомляє Avianews.

Літаки авіакомпанії вилетіли 1419 раз. 870 рейсів були чартерними, 519 - регулярними, 30 - використовувалися для тренувань екіпажів або перегонки повітряних суден у потрібний аеропорт і були без пасажирів.

Число вильотів у SkyUp на добу могло досягати 60, що також є рекордом в 3-річної історії авіакомпанії.

У травні лоукостер перевіз 209 924 пасажири. Чартерними рейсами скористалися 152 835 мандрівників, регулярними маршрутами - 57 089 пасажирів.

На пасажирських рейсах авіакомпанія також перевезла 41,5 тонн вантажів.

Топ-3 чартерних напрямків SkyUp за кількістю перевезених пасажирів:

Шарм-ель-Шейх, Єгипет - 30 770 осіб

Анталія, Туреччина - 26 159 осіб

Хургада, Єгипет - 12 407 осіб

Топ-3 регулярних напрямків SkyUp за кількістю перевезених пасажирів:

Стамбул, Туреччина - 6 965 осіб

Тбілісі, Грузія - 6 046 осіб

Батумі, Грузія - 4 222 осіб

Статистика напрямки враховує пасажирів усіх рейсів з аеропортів України.

Для порівняння, в докризовий серпень 2019 року, коли скасовувався найбільший попит на перельоти, SkyUp виконав 1103 рейси і перевіз 186 131 пасажира.