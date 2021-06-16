У Маріуполі зливи завдали збитків на десятки мільйонів гривень

У Маріуполі підрахували збитки від аномальних злив, які накрили місто з 4 по 8 червня: стихія підтопила будинки, пошкодила покрівлі, будівлі соціальної сфери, повідомляє Depo.ua.

За 6 годин випала аномальна кількість опадів - півторамісячна норма. Загальний обсяг збитків - 52,3 млн грн.

В результаті стихії були підтоплені 178 домогосподарств у всіх районах Маріуполя. Найбільше постраждав Приморський район - це 119 об'єктів.

Комунальним службам вже вдалося відремонтувати покрівлі 38 житлових будинків та 61 навчального закладу. Після злив співробітники "Водоканалу" відремонтували каналізаційний колектор. "Автодор" прочистив тюбінги і зливові системи. Фахівці "Тепломережі" і МТТУ здійснили ремонт покрівель котелень та тяглових підстанцій.

Спеціальна комісія міськради розглядає можливість оперативного виділення допомоги людям, чиї будинки були пошкоджені через сильну зливу.

"Розмір підтримки залежить від збитків. Це до 15 000 за підтоплений будинок разом двором, і до 8 000 грн. - тільки за потерпілий двір. Всі постраждалі отримали перелік необхідних документів для отримання допомоги", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Маріуполь також розраховує в цьому питанні на державну підтримку.