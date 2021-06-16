Кращі недорогі старі сімейні SUV

Клас SUV настільки популярний, що сьогодні на ринку можна знайти чимало пропозицій старих кросоверів і позашляховиків по більш, ніж прийнятними цінами. Щоб не помилитися з вибором, журналісти з британського видання What Car склали рейтинг кращих, грунтуючись на своїх тестах і на опитуваннях власників, повідомляє Autoconsulting.

Сайт адаптував його до українських реалій і результатами наших тестів.

Треба сказати, що багато з тих моделей, які користуються популярністю новими, залишилися непоганим вибором і після декількох років експлуатації. Йдеться або про дорестайлінгових версіях, або про моделях минулого покоління. Тому, на нашу думку Ви можете ознайомитися.

Renault Duster

Деяким людям потрібен автомобіль, який довезе їх куди треба, не дивлячись на дорожні умови. І Duster готовий виконати це бажання. У своїй останній генерації Duster був значно поліпшений. Крім того, Duster не такий простий, як дехто вважає. Тут є і радіо, і кондиціонер.

плюси

● Багато машини за невеликі гроші

● Великий салон

● Версія 4x4 має хороші позашляхові якості

мінуси

● Скромна комплектація в базовій версії

● Інтер'єр виглядає занадто просто

● Всього 3 зірки в рейтингу безпеки Euro NCAP

Suzuki SX4 S-Cross

Він не повинен вести себе погано навіть після кількох років експлуатації, оскільки в рейтингу надійності What Car займає в своєму класі 6-у позицію з 25-ти. Британці рекомендують 1,0-літровий двигун з турбонаддувом.

плюси

● Є варіант повного приводу

● Щедра комплектація

● Акуратна зовнішність для позашляховика

мінуси

● Незручне простір для ніг задніх пасажирів

● Жорстка підвіска

● Середня якість оздоблювальних матеріалів інтер'єру

Nissan Qashqai

Рекомендується Qashqai з дизельним мотором і в комплектації середнього рівня, в якій вже є двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, датчики світла і дощу, а також - можливість підключення по Bluetooth. Хоча, на думку What Car, проблемою іноді може бути надійність автомобіля.

плюси

● Гарна шумоізоляція і комфортна підвіска

● Економічний дизельний мотор

● Багате оснащення

мінуси

● Низька надійність

● Їзда на 19-дюймових колесах некомфортна

● Положення обмеженої видимість назад

Renault Kadjar

Незважаючи на те, що Kadjar побудований на одній платформі з Qashqai, він практичніше свого брата завдяки більшому багажнику. Паливна ефективність трохи краще, якщо ви виберете дизель. Але британці рекомендують брати бензиновий двигун початкового рівня, який був вдосконалений.

плюси

● Просторий салон

● Багажник більше, ніж у побратима Nissan Qashqai

● Тихі бензинові двигуни

мінуси

● Чи не найкращу якість

● Чи не всегла стабільно працюючі гальма

● Невпевнена їзда на великих швидкостях

Hyundai Tucson

Британці вважають, що Tucson дає вам все, що можна було б очікувати від сімейного позашляховика: багато місця, хороше оснащення і навіть легкосплавні диски. What Car рекомендує вибрати варіант з 1,7-літровим дизелем з переднім приводом замість 2,0-літрового повнопривідного. В цьому випадку, і сама покупка, і експлуатація обійдуться недорого.

плюси

● П'ятирічна гарантія

● Гарне оснащення

● Розумні ціни

мінуси

● Пластмасовий інтер'єр

● Жестковатая підвіска

● Деякі двигуни можуть бути ненажерливими

KIA Sportage

У порівнянні з Tucson, ви можете за ті ж гроші отримати трохи новіший Sportage. До того ж, завдяки популярності цієї моделі, на вторинному ринку є хороший вибір.

плюси

● Просторий і практичний салон

● Гарне співвідношення ціни і якості

● Легке рульове управління

мінуси

● Дизельний двигун може бути гучним

● Не найкраща плавність ходу

● Середні чуйність керма і гострота управління

Volkswagen Tiguan

Tiguan є одним з найскладніших варіантів вибору в цьому списку. У тому ж віці, що й його суперники, він як і раніше тримає високу ціну. Тому, щоб укластися в бюджет, можна взяти попереднє покоління, але після рестайлінгу. Там вже пропонуються датчики світла і дощу, передні і задні датчики паркування і двозонний клімат-контроль.

плюси

● Хороша якість обробки інтер'єру

● Ефективні двигуни

● Просторий салон

мінуси

● Жестковатая підвіска

● Положення обмеженої прохідність по бездоріжжю

● Порівняно дорогий

Skoda Yeti

Yeti - відмінний сімейний позашляховик. А його єдиний реальний недолік в тому, що технології його інформаційно-розважальної системи трохи застаріли, в порівнянні з більш сучасними конкурентами. Yeti - не найбільший позашляховик зовні, але завдяки своєму квадратному екстер'єру він дивно просторий всередині, а універсальні сидіння максимально використовують цей простір. Він міцний, але при цьому забавний і дивно практичний.

плюси

● Задоволення від водіння на позашляховику

● Просторий салон

● Досить ефективні двигуни

мінуси

● Занадто сильні аеродинамічні шуми і слабка шумоізоляція днища

● Може "брикатися" на поганій дорозі

● Знімні задні сидіння незручні

SEAT Ateca

Ateca попереднього покоління якраз почав з'являтися на вторинному ринку, після виходу нової генерації цієї моделі. Навіть базовий 1,0-літровий бензиновий двигун напрочуд гарний. У What Car вважають, що Ateca їздить набагато краще, ніж всі перераховані вище моделі. Крім того, він практичний і має просторий салон, який ідеально підходить для сімейного авто.

плюси

● Просторий салон

● Краща в своєму класі керованість

● Зручне завантажувальний простір

мінуси

● Деякі конкуренти пропонують більш зручну посадку

● Інтер'єр не такий вже шикарний

● Не завжди економічний