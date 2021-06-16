Партія "Голос" офіційно розпадається

Партія "Голос" остаточно розпадається. 10 депутатів заявляють про створення об'єднання "Справедливість".

Про це повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

За словами політика, в об'єднання "Справедливість" увійшли:

Лозинський, Шараскін, Клименко, Устинова, Піпа, Стефанишина, Бобровська, Цабаль, Юрчишин та Васильченко.

Крім того, стало відомо, що напередодні половина фракції "Голос" заявила про недовіру голові фракції Залізняку та голові партії Рудик, яка, до слова, пропустила 60% засідань. У зв'язку з цим, вони ініціюють відкликання Рудик з депутатів.