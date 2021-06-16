Партія "Голос" офіційно розпадається
Партія "Голос" остаточно розпадається. 10 депутатів заявляють про створення об'єднання "Справедливість".
Про це повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.
За словами політика, в об'єднання
"Справедливість" увійшли:
Лозинський, Шараскін, Клименко, Устинова, Піпа, Стефанишина, Бобровська, Цабаль, Юрчишин та Васильченко.
Крім того, стало відомо, що напередодні половина фракції
"Голос" заявила про недовіру голові фракції Залізняку та голові партії Рудик, яка, до слова, пропустила 60% засідань. У зв'язку з цим, вони ініціюють відкликання Рудик з депутатів.
Також Гончаренко зазначив, що
"червоною лінією" для
"Голосу" стало голосування їхніх опонентів у фракції, а саме
"за включення до порядку денного законопроектів про скасування деяких положень закону про забезпечення функціонування української мови як державної".