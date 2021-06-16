Регулятор збільшив граничні максимальні ціни на енергоринку

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), на засіданні в середу збільшила максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" (РДВ) і внутрішньодобового ринку (ВДР, повідомляє Интерфакс-Украина.

Для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 00:00) максимальна гранична ціна становитиме 1 243,71 грн / МВт-год, для годин максимального навантаження (c 7:00 до 23:00) - 2 655,99 грн / МВт-год.