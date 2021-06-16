У Києві "засвітився" спорткар як у Джеймса Бонда

У центрі Києва зняли раритетний спорткар BMW Z8 2003 року. Всього випустили лише 5703 таких родстера, а ще авто прославився завдяки фільму "І цілого світу мало" про Джеймса Бонда, повідомляє 24 Канал.

Номер автомобіля якраз нагадує про агента 007. Хоча і без нього спорткар БМВ привертає увагу своїм елегантним дизайном. Як відомо, розробники Z8 надихалися BMW 507.

Двигун і КПП запозичені у BMW M5 E39, тобто родстер оснащений 4,9-літровим 400-сильним V8 і 6-ступінчастою механікою. Розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км / год. Слід зазначити, що в Україні кілька BMW Z8, причому деякі з них - навіть у тюнінгу.