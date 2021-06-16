В ОП шукають заміну Вітренку

Керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко" Мирослав Гай заявив, що на Банковій обговорюють кандидатури для заміни голови "Нафтогазу" через припис НАЗК щодо призначення Юрія Вітренка з порушенням закону, повідомляє Деловая столица.

"В політичних кулуарах вже шириться інформація, що в Офісі президента вже розпочали обговорення кандидатів на заміну Вітренко. В переліку фаворитів називають екс-депутатку Ольгу Белькову, колишнього голову "Укренерго" Всеволода Ковальчука, керівника Держгеонадр Романа Опімаха та кількох вихідців з самого "Нафтогазу" — Сергія Перелому і Олега Прохоренка" , — написав Гай.

Він зазначив, що НАЗК винесло припис Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України "Про запобігання корупції" під час призначення голови правління НАК "Нафтогаз України". Суть припису полягає в тому, що Вітренко був призначений із порушенням закону.

На його думку, влада має виконати припис Національного агентства з питань запобігання корупції, інакше ризикує отримати вкрай негативну реакцію Заходу, який дуже чутливо ставиться до будь-якого наступу на антикорупційні органи.

Нагадаємо, раніше голова НАЗК Олександр Новіков направив уряду припис щодо необхідності скасувати розпорядження Кабінету міністрів про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" та контракту з ним.