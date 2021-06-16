Pfizer з доставкою: чому депутатів прищеплюють дефіцитною вакциною

З цього тижня в Україні почали робити щеплення від коронавірусу депутатам і держслужбовцям. Всі вони, включаючи в тому числі суддів, отримали право на найнеобхіднішу вакцину - Pfizer, повідомляє Страна.ua.

Причому в пріоритетні групи по вакцинації їх внесли вже після того, як в Україні завезли німецько-американський препарат. До цього, мабуть, чиновники бажанням робити щеплення особливо не горіли.

Від чиновників до нардепів

У Києві з понеділка, 14 червня, розпочалася вакцинація держслужбовців від коронавірусу. Щеплення їм роблять вакциною компанії Pfizer-BioNTech. Мова йде про співробітників законодавчих, виконавчих і судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів і органів місцевого самоврядування.

Чиновників, депутатів і суддів прищеплюють "Пфайзер" мобільні бригади - згідно з рішенням Оперативного штабу МОЗ.

Таке рішення було прийнято ще 7 травня. У Дорожню карту вакцинації внесли зміни і додали держслужбовців на третій етап вакцинації - "як структури, які виконують функції держави, регіонального і місцевого управління".

Народних депутатів, які хочуть зробити щеплення від коронавірусу, вакцинують препаратом компанії "Пфайзер" прямо у Верховній Раді.

Нардепи можуть записатися на вакцинацію в холі парламенту. Після цього їм роблять щеплення в окремому кабінеті. До середини днів 15 червня вже вакцинували 42 депутата. Тим, хто недавно переніс коронавірус, щеплення рекомендують відкласти.

Відповідне відео в своєму Telegram-каналі вчора опублікував нардеп Євген Шевченко, якого раніше виключили з лав "слуг народу". Він показав процедуру вакцинації в парламенті. У холі він підійшов до столу, за яким сидять кілька дівчат-медиків.

- Здрастуйте, тут депутатів записують на вакцинацію "Пфайзер"?

Отримавши ствердну відповідь, він сказав, що його лікар каже, що йому робити щеплення ще рано після перенесеного коронавірусу.

- А скільки депутатів вже записалися?

- Сорок два

- А де вакцинують?

- Ось тут поруч, ми зараз вас записуємо і ви відразу йдете.

У кабінет щеплення, тут же в Раді, чергує бригада медиків. Депутату продемонстрували флакон "Пфайзер" і документи на нього.

Сам Шевченко не став робити щеплення, оскільки у нього ще діє власний імунітет. У кабінет щеплення йому порадили вакцинуватися від ковіду через півроку.

Кого можуть прищеплювати "Пфайзер"?

Препарат Comirnaty (торгова марка вакцини від коронавірусу від Pfizer-BioNTech) дозволяють колоти дорослим від 16 років і без подальших обмежень за віком. Його підтверджена ефективність 95%, що є одним з кращих в світі показників.

Це один з чотирьох препаратів, затверджених в ЄС (крім "АстраЗенека", "Модерну" і "Джонсон"), що дає підставу вважати, що у щеплених "Пфайзер" буде менше труднощів при в'їзді в Європу, коли запрацюють ковід-сертифікати.

Не дивно, що багато українців прагнуть зробити щеплення "Пфайзер". Але це можливо, тільки якщо вони потрапляють в категорію, визначену Міністерством охорони здоров'я. Поки "Пфайзер" кололи наступним категоріям українців:

медики,

працівники освіти,

військовослужбовці,

публічні особи і ветерани бойових дій,

соцпрацівники,

працівники сфери держбезпеки,

особи старше 60 років,

працівники критичної інфраструктури,

особи з супутніми захворюваннями.

Також "Пфайзером" прищеплювали іноземних дипломатів. Як пояснили в МОЗ, це роблять, оскільки інші країни також прищеплюють українських дипломатів на місцях.

У цьому переліку є і категорія "інші пріоритетні групи" . Що і стало лазівкою для чиновників і нардепів. Але питання - скільки їх вдалося прищепити?

Як бачимо з даних на сайті РНБО, за станом на 15 червня найбільше німецько-американської вакциною прищепили працівників освіти (142 033), медиків (63 692), працівників сфери держбезпеки (29 801).

Розподіл вакцини Pfizer за цільовими групами. Дані з сайту РНБО

"Інші пріоритетні групи" "Пфайзер" отримували теж. Всього 2 353 людини, більшість з них були щеплені в червні.

Кількість вакцинацій в групі "iншi" (перша доза). дані РНБО

Тобто можна вважати, що саме така математика vip-вакцинації за половину місяця. Здавалося б, ці цифри невеликі. Але і частка держслужбовців з нардепами теж невисока щодо всього населення.

Показовим є тут сам факт, що еліта вже почала колоти себе дефіцитною вакциною з доставкою прямо на робоче місце - тоді як звичайним людям пропонується стояти в чергах за китайським препаратом.

Як в Україні розподіляють вакцини?

Станом на 15 червня Україна отримала близько 4 мільйонів доз вакцини від коронавірусу від різних виробників:

AstraZeneca (або Covishield) - 1 572 800,

Pfizer-BioNTech (Comirnaty) - 1 289 340,

Sinovac Biotech (Coronavac) - 1 213 316.

Кількість вакцин, які отримала Україна. Дані з сайту РНБО

Ще 700 тисяч доз вакцини, за даними МОЗ, перебуває на лабораторному контролі. Разом з ними можна говорити, що в України поки 4 851 506 доз.

Скільки в Україні вакцини і вакцинованих. дані МОЗ

Першою в країну завезли індійську "АстраЗенека" - в кінці лютого. І почали вакцинувати перших українців. Ефективність цього препарату після двох доз, якщо дотримуватися між ними тримісячна перерва, як радять в МОЗ України - 81,3%.

В кінці березня доставили китайський препарат "Короновак" від Sinovac Biotech. Прищеплювати їм почали з квітня. Заявлена ефективність "Короновака" - 83,5% після двох доз, але, наприклад, в Бразилії, протестувавши препарат на своєму населенні, заявляють, що насправді - близько 50%.

І, нарешті, "Пфайзер". Перша партія вакцин Pfizer прибула в Україну в квітні і тоді ж почалася вакцинація. Ефективність препарату - 95%.

У МОЗ розбили вакцинацію на п'ять етапів.

Перший етап. В першу чергу вакцинували медиків, які працювали з ковід-хворими, військовослужбовців в зоні ООС на Донбасі, літніх людей з будинків для літніх і інтернатів та працівників цих установ. Прищеплювали "Ковішілдом". Інших вакцин на той момент не було. Також зробити щеплення без черги могли публічні особи - для популяризації щеплень від коронавируса.

Другий етап. Потім вакцинувати стали літніх людей старше 80 років, соцпрацівників і інших медиків, священиків. З квітня кололи "АстраЗенека" і "Короновак".

Третій етап. Робити щеплення стали вчителів, осіб старше 65 років, працівників сфери державної безпеки (Нацполіція, ГосЧС, прикордонники).

Четвертий етап. Підключили осіб старше 60 років, у тому числі тих, хто має супутні захворювання, працівників місць позбавлення волі та засуджених, громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

П'ятий етап. Передбачається, що черга дійде до решти населення. Вакцинувати обіцяють всіх бажаючих від 18 років.

На ділі влади ще тоді попереджали, що ці етапи можуть змішуватися, якщо вакцин буде вистачати. Логіка розподілу вакцин серед населення була такою: перше українців (медиків, військових, в будинках для людей похилого віку) прищеплювали тільки "Ковішілдом", оскільки вибирати не було з чого.

З появою "Короновака" і "Пфайзер" в Міністерстві охорони здоров'я стали розподіляти вакцини більш творчо. Найбільш затребуваним "Пфайзер" стали масово колоти вчителям, медикам, соцпрацівникам. Тепер ним вакцинують і депутатів з чиновниками.

На п'ятий етап в Україні поки вийшла тільки китайська вакцина "Коронавак". У центрах масової вакцинації, які у вихідні працюють в Києві, Одесі, Львові та інших містах, прищеплюють саме нею. Там ставлять уколи всім бажаючим, в порядку живої черги.

Також "Короновак" колють пенсіонерам, поліцейським і прикордонникам.

У пунктах вакцинації в регіонах українців, які входять в категорії, що потрапляють під вакцинацію, до червня найчастіше кололи "АстраЗенека" індійського та південнокорейського виробництва. Пік припав на квітень.

А ось в червні "АстраЗенека" змінили "Короновак" і "Пфайзер". За півмісяця першою дозою "АстраЗенека" вакцинували всього 2 589 осіб (ще 125 051 вакцинацій - це друга доза, тобто ті, хто вже був охоплений).

Для порівняння - в червні "Короновака" вкололи 236 496 перших доз (і 23 804 другий), "Пфайзер" - 236 514 першою дозою і 9 547 другий. Це пов'язано з тим, що, вакцинацію "АстраЗенека" почали в лютому, а "Пфайзер" найпізніше - в травні.

Гарна новина може полягати в тому, що "Пфайзер" Україні обіцяють близько 20 мільйонів доз до кінця року. Це дозволить досить швидко прищепити еліту і потім передати вакцину всьому іншому населенню. Але тільки в тому випадку, якщо поставки не зірвуться. А таке в українській практиці вже не раз бувало.