У РФ виявили новий штам COVID

Фахівці виявили в Москві новий різновид коронавірусу, яка є зміненим індійським штамом, "Супутник V" показує ефективність проти нього в лабораторних умовах. Про це, посилаючись на директора НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександра Гинцбурга, повідомляє Інтерфакс.

"Зараз ми визначаємо спектр штамів, які циркулюють в Москві - а тут вже далеко не один Уханьський штам, є і змінений індійський. Ми зараз вивчаємо епідеффектівність "Супутника V" до цих штамів", - сказав Гинцбург.

Лабораторні дослідження показують високу ефективність вакцини "Супутник V" щодо індійського штаму коронавірусу.

"Якщо мова йде про ефективність (вакцини" Супутник V ") в лабораторних умовах - є зниження 1,4-2,4 рази в порівнянні з сироваткою, отриманою від Уханьского штамів. Це зовсім не критично", - сказав Гинцбург.

За його словами, "Супутник V" створює дуже великий запас по концентрації антитіл. Отримавши вакцину, людина буде захищена від індійського штаму, підкреслив він.