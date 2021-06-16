Мінфін повідомив, у скільки Україні обійшовся COVID-19 з початку року

Україна за п'ять місяців поточного року витратила 19,5 млрд грн на боротьбу з поширенням COVID-19, що становить близько 60% від запланованого бюджету, повідомляє УНИАН.

Зокрема, на оплату медзакладам послуг стаціонару та вакцинації населення виділено 8,3 млрд грн, на закупівлю вакцин – 6,7 млрд грн, на придбання товарів і послуг для запобігання вакцинації-19 – 1,4 млрд грн.

Також лікарні отримали 400 млн грн. субвенцій на закупівлю кисню.

Крім того, з початку року з бюджету спрямовано 1,6 млрд грн на соціальну підтримку населення в умовах карантину, ще 700 млн грн. - на виплати допомоги по безробіттю, 400 млн грн. – на виплату лікарняних.

У Мінфіні додали, що в цілому на боротьбу з COVID-19 в 2021 році передбачено понад 33 млрд грн.