"Велике будівництво" об’їзної Трускавця набирає обертів

Курортний Трускавець, дороги якого постраждали внаслідок карстових зсувів ґрунту, вже восени цього року матиме зручне транспортне сполучення з рештою регіону, повідомляє УНИАН.

Навколо міста створюють нову об’їзну дорогу, йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці «Великого будівництва».

У 2017-2020 роках навколо Трускавця утворилися карстові провалля. Зокрема, торік нове провалля з’явилося на дорозі Т-14-02 між Трускавцем та Дрогобичем, після чого рух транспорту закрили.

Для того, щоб дістатися курорту, треба робити об’їзд через Стебник або Борислав, що значно збільшує час в дорозі. Тому створення об’їзної Трускавця, що відбувається за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво», є стратегічно важливим для регіону.

Нова ділянка протяжністю 3,8 км стане частиною автошляху Т-14-02 Східниця-Пісочна та поєднає туристичні маршрути Львівщини безпечною дорогою європейського рівня.

Роботи, які почалися у жовтні минулого року, продовжує компанія «Автомагістраль-Південь». Тогоріч встигли розчистити ділянку від кущів та чагарника, розпочати спорудження земляного полотна та будівництво водопропускних труб.

Зараз бригади, в яких задіяно 50 працівників і 30 одиниць техніки, виконують земляні роботи та паралельно укладають водопропускні труби через виток річки Вишниця.

Нова ділянка дороги матиме дві кільцеві розв’язки на сполученні з основним автошляхом, споруди для очищення стічних вод з поверхні автомобільної дороги, перехідні швидкісні смуги, нове бар’єрне огородження, дорожні знаки та розмітку.

Термін завершення робіт – осінь 2021 року.