У Volvo з'явиться компактний електричний кросовер

Шведська компанія Volvo на початку року представила електрокар C40 Recharge, але у компанії вже працюють над створенням ще більш компактної моделі кросовера на електротязі. Імовірно вона отримає індекс ХС20 або ХС30, повідомляє Обозреватель.

За своїми розмірами та характеристиками новинка покликана скласти конкуренцію таким моделям, як Ford Puma, Peugeot e-2008 та Opel Mokka-e. Але, можна з упевненістю сказати, що новинка від шведського бренду буде ставитися до преміального сегменту та перебувати у більш дорогому ціновому діапазоні.

Новий кросовер буде побудований на платформі Geeely SEA. Джерело: Volvo

Ще одне очевидно, що компактний електрокросс буде використовувати модульну платформу SEA материнської компанії Geely, яка дебютувала навесні нинішнього року на новому електромобілі Zeekr 001.

Поки що рано говорити про які-небудь технічні характеристики, але те, що це буде електромобіль ні у кого не викликає сумніву. Крім того, можна припустити, що кросовер не буде мати великим запасом ходу, але зате його батарея зможе швидко заряджатися і забезпечувати максимальну мобільність у межах мегаполісу. Також, для зниження маси та зниження собівартості автомобіль отримає компактний електромотор та привід на передні колеса.

Для зниження маси та зниження собівартості автомобіль отримає компактний електромотор та привід на передні колеса. Джерело: Volvo

Якщо все піде за планом, то перші прототипи новинки ми побачимо вже у наступному році, а серійне виробництво стартує роком пізніше. За словами керівника компанії Хакана Самуельссона використання платформи SEA дозволить "істотно скоротити витрати на розробку новинки та підвищити її конкурентоспроможність". Також він зазначив, що "кліренс та позашляхові здібності – не найважливіші характеристики у сьогоднішніх реаліях".

Volvo стане першим автовиробником в світі, який буде використовувати сталь, виплавлену без використання викопного палива. Джерело: Volvo

Варто також відзначити, що компанія Volvo досить активно просувається по шляху зниження шкідливих викидів в атмосферу. Завдяки співпраці з сталеливарної компанією SSAB, вона стане першим автовиробником у світі, який буде використовувати у конструкції своїх машин сталь, виплавлену без використання викопного палива (fossil-free steel).