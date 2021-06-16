Анна Сєдокова засвітила пишні груди в трендовому купальнику

Українська співачка Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками фото, на якому позувала в трендовому в'язаному купальнику лілового кольору. Свій образ вона доповнила стильними сонцезахисними окулярами, повідомляє Обозреватель.

Відповідний знімок 38-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Сєдокова продемонструвала струнку фігуру та пишні груди.

Анна Сєдокова позує у відвертому купальнику. Джерело: Instagram annasedokova

Шанувальники прийшли в захват від пікантного фото Сєдокової. Фанти засипали артистку безліччю компліментів, зазначивши, що вона дуже сексуальна.