Екс-секретар РНБО Данилюк розкритикував роботу колишнього глави ОП Богдана

Екс-секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що екс-глава ОП фактично побудував систему, яка не може впоратися з проблемами в країні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знаєте, в чому проблема Богдана? Я не хочу оцінювати його інші якості, але саме він сприяв побудові централізованої моделі влади - яка і загнала Зеленського в глухий кут. Причому він усім розповідає зараз, що він хотів зробити, щоб були реформи.

Фактично, він побудував систему, яка не може впоратися з проблемами в країні. Апріорі не може. У мене була розмова із Зеленським. Кажу: у тебе є два варіанти. Або ти призначаєш сильний Кабмін.

Так, він буде більш самостійним, але й роботу буде робити. Не впорається - його можна зняти. Або ти призначаєш слабкий Кабмін, і вони будуть приходити до тебе з питаннями, чекаючи від тебе відповідей і вказівок. Рано чи пізно ти на них відповідей не знайдеш. Замість тебе їх буде знаходити хтось в Офісі. Ця система нестійка", - зазначив він.

Данилюк згадав, як в 2019 році Зеленський доручив новопризначеному Кабміну реалізувати реформи, а саме - 150 пунктів.

"Фокус в тому, що це доручення за пару днів до призначення Прем'єром підготував сам Гончарук. Ще й пишався, що сам собі поставив завдання через президента. Ви нормальні? Ти - прем'єр-міністр. Які доручення президента?

І з тих пір Зеленський тільки і доручає Кабміну - боротися з ковідом, з контрабандистами, боротися з південним вітром, забезпечити щось. Для мене це просто порушення логіки управління країною і принципу відповідальності.