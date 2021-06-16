Україна продовжує скорочувати експорт зерна

Українські аграрії з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 16 червня експортували 43,22 млн тонн зерна, або 95% від прогнозу Міністерства економіки в 45,42 млн тонн, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства.

При цьому обсяги експорту відстають від торішніх - у 2020 році до середини червня аграрії експортували на 12,4 млн тонн більше зерна врожаю 2019 року, який був рекордним (понад 75 млн тонн).

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 16,1 млн тонн, ячменю - 4,1 млн тонн, кукурудзи - 22,1 млн тонн, жита - 12,5 тис.тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур - 118,9 тис.тонн, що на 206,5 тис. тонн менше, ніж за відповідний період минулого МР.

Зазначимо, що експорт зернових і олійних культур з продуктами їх переробки приносить Україні близько 16 млрд дол. щорічно, а весь аграрний експорт забезпечує понад 40% валютних надходжень країни.