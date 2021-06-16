Рекорд Шевченко на Євро впав

Португальський футболіст Кріштіану Роналду в матчі першого туру чемпіонату Європи з Угорщиною вніс своє ім'я в історію футболу, побивши відразу кілька рекордів. Зокрема, Роналду примудрився переплюнути і бомбардирські досягнення українця Андрія Шевченка, повідомляє Телеграф.

Забивши два голи в ворота Угорщини, Роналду не тільки оформив дубль, а й став найстаршим автором двох голів у матчі чемпіонату Європи. На момент досягнення Кріштіану виповнилося 36 років і 103 днів.

Примітно, що попереднім автором рекорду був Андрій Шевченко, який на Євро-2012 двічі вражав ворота Швеції у віці 35 років і 256 днів.

Матч Угорщина - Португалія завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 0:3. Роналду в цьому матчі побив ще одна визначна досягнення.